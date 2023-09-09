Смольный рассказал о 81-й годовщине возобновления автобусного движения в Петербурге

После окончания войны в Ленинград вернулись 116 автобусов, которые ранее использовались на фронтовых дорогах.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил жителям города о восстановлении автобусного сообщения после Великой Отечественной войны. Первые автобусы вышли на линии Ленинграда 1 августа 1945 года.

Глава города отметил историческое значение этого события для послевоенного Ленинграда. По его словам, если блокадный трамвай стал символом жизни осажденного города, то возвращение автобусного движения после войны стало признаком победы и перехода к мирному периоду.

После 4-летнего перерыва Автобусный парк № 1 1 августа 1945 года выпустил на маршруты первые 20 машин моделей ЗИС-8 и ЗИС-16. Начал работу маршрут № 1, который связал площадь Растрелли и Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова.

Через 2 недели в городе появился второй маршрут, проходивший от Финляндского вокзала до Кировского завода. К 1 сентября 1945 года запустили третий маршрут, соединивший площадь Искусств и район "Электросила".

Фото: pxherr