На трассе "Санкт-Петербург – Псков" ночью сбили лося

В ночь на 24 августа на 100-м километре трассы "Санкт-Петербург – Псков" машина сбила лося, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По предварительной информации, животное выбежало на проезжую часть. Водитель не успел среагировать. На видео с места происшествия видно, что лось лежит на дороге, а машину вынесло с трассы в кювет.
Отметим, что за сбитого лося водителю придется заплатить штраф размером в 80 тысяч рублей.
По факту происшествия проводится проверка.
Ранее на Piter.TV: на КАДе машина с двумя пассажирами врезалась в отбойник.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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