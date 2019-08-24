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На трассе "Санкт-Петербург – Псков" ночью сбили лося

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От удара автомобиль вылетел с проезжей части.

В ночь на 24 августа на 100-м километре трассы "Санкт-Петербург – Псков" машина сбила лося, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительной информации, животное выбежало на проезжую часть. Водитель не успел среагировать. На видео с места происшествия видно, что лось лежит на дороге, а машину вынесло с трассы в кювет. 

Отметим, что за сбитого лося водителю придется заплатить штраф размером в 80 тысяч рублей.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: на КАДе машина с двумя пассажирами врезалась в отбойник.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: дтп, лось, трасса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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