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Alena_Zinovieva
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В доме на проспекте Луначарского мужчина самоудовлетворился на каждом из 12 этажей

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Камеры внутреннего наблюдения сняли извращенца на видео.

В сети появилось видео, которое не рекомендуется смотреть лицам, не достигшим 18 лет. В одном из домов на проспекте Луначарского камеры внутреннего наблюдения засняли мужчину, занимавшегося самоудовлетворением в парадной. Извращенец засветился на каждом из 12 этажей.

На записи видно, как незнакомец оглядывается по сторонам и, убеждаясь, что его никто не видит, начинает свое грязное дело. Жильцы дома подали заявление в полицию. Лицо похотливого петербуржца отчетливо видно на видеозаписи. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов никак не отреагировали на происшествие.

Ранее на Новгородской улице петербургские нудисты устроили шоу на крыше.

Видео: Мегаполис

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Теги: извращенец в спб , камеры внутреннего видеонаблюдения , самоудовлетворение
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Картина дня

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