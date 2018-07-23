В доме на проспекте Луначарского мужчина самоудовлетворился на каждом из 12 этажей

Камеры внутреннего наблюдения сняли извращенца на видео.

В сети появилось видео, которое не рекомендуется смотреть лицам, не достигшим 18 лет. В одном из домов на проспекте Луначарского камеры внутреннего наблюдения засняли мужчину, занимавшегося самоудовлетворением в парадной. Извращенец засветился на каждом из 12 этажей.

На записи видно, как незнакомец оглядывается по сторонам и, убеждаясь, что его никто не видит, начинает свое грязное дело. Жильцы дома подали заявление в полицию. Лицо похотливого петербуржца отчетливо видно на видеозаписи. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов никак не отреагировали на происшествие.

Ранее на Новгородской улице петербургские нудисты устроили шоу на крыше.

Видео: Мегаполис