Полиция проверит агрессивного мужчину, напавшего на петербуржца с ребёнком

Его уже разыскивает полиция.

В Петербурге сотрудники полиции проводят проверку из-за конфликта агрессивного мигранта с петербуржцами. На руках у мужчины находился маленький ребенок, который постоянно плакал из-за громких криков и неадекватного поведения мужчины, который кричал, что он "здесь хозяин". Видео появилось в соцсетях, и на него обратили внимание в МВД. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Его личность установлена, принимаются меры к задержанию. Ирина Волк

На опубликованных кадрах видно, как мужчина набрасывается на незнакомца и выбивает телефон из его рук. Потом он ломает шлагбаум, оскорбляет женщину нецензурными словами и снова кидается на мужчину. По данным из соцсетей, всё началось с ругани мигранта и неизвестной женщины – он её толкал и в целом вёл себя неадекватно. Разобраться в проблеме подошёл мужчина, у которого на руках был годовалый ребёнок. Далее всё происходящее видно на видео. Проверка продолжается.

Видео: Telegram/ Ирина Волк