Напавший на петербуржца с ребенком в Буграх арестован

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Всеволожский районный суд согласился с решением городской прокуратуры отправить под стражу 25-летнего водителя-иностранца, который напал на петербуржца с двухлетним ребенком и сломал шлагбаум в поселке Бугры 27 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Напомним, что конфликт между фигурантом и местной жительницей произошел на парковке. Тогда 30-летний мужчина с ребенком на руках попытался уладить ситуацию, после чего обвиняемый переключился на него и нанес несколько ударов, сломал шлагбаум.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ. Его заключили под стражу до 26 января 2024 года.

Ранее на Piter.TV: петербурженка, которая похитила школьников на 4-й Советской улице, отправлена под стражу.

Фото: Piter.TV