Петербурженка, которая похитила школьников на 4-й Советской улице, отправлена под стражу

Изначально злоумышленница пыталась похитить трех несовершеннолетних.

27 декабря стало известно о том, что петербурженка похитила двух школьников 2011 и 2013 годов рождения, переместила их в свою квартиру в доме по 4-й Советской улице и избивала. Смольнинский районный суд отправил ее под стражу до 25 февраля 2024 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Изначально злоумышленница пыталась похитить трех несовершеннолетних. После того, как фигурантка завела двух школьников в свою квартиру, она закрыла входную дверь на ключ и применила в их отношении насилие. Женщина нанесла не менее двух ударов неизвестными предметами, а после – ногами, по голове, туловищу и конечностям.

В отношении обвиняемой возбуждены уголовные дела по пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 126, пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (похищение человека, незаконное лишение свободы).

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Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга