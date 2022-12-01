Петербурженка удерживала и избивала двух школьников в своей квартире

В ее отношении возбуждены уголовные дела по пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 126, пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (похищение человека, незаконное лишение свободы).

Местная жительница 27 декабря удерживала около часа и избивала двух учеников начальных классов. Ситуацию на контроль поставил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, женщина пригласила школьников к себе в квартиру, причинила им телесные повреждения и удерживала в течение часа. В ее отношении возбуждены уголовные дела по пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 126, пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (похищение человека, незаконное лишение свободы).

Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе расследования уголовного дела. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: Piter.TV