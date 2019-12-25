9-летняя петербурженка обвинила мать и отчима в избиениях

Она в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована в нейрохирургическое отделение.

В Петербурге 9-летняя девочка обвинила мать и отчима в избиениях. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 30 ноября в детскую городскую больницу поступила школьница, которая проживает на Лиговском проспекте. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей в области обеих голеней. Она в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована в нейрохирургическое отделение.

По словам самой девочки, 26 и 27 ноября её избивали мать и отчим, она получила несколько ударов по голове.

Фото: pxhere.com