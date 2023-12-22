В Петербурге завершили расследование дела в отношении подростков, которые избивали прохожих и снимали на видео

Уголовное дело расследовалось в отношении 16 лиц в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении молодых людей, совершавших нападения на местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба СК России по городу Санкт-Петербургу.

Уголовное дело расследовалось в отношении 16 лиц в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Каждый в зависимости от своей роли в этом деле, обвинялся по ч. 2 ст. 213, п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (хулиганство, возбуждение ненависти и вражды). Всем была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в 2023 году соучастники, действуя совместно по предварительному сговору из хулиганских побуждений и по мотивам ненависти и вражды, систематически нападали на местных жителей, провоцируя драки в общественных местах. Свои действия они снимали на видеокамеру, записи с которой один из соучастников М. размещал для публичного просмотра в соцсетях. М. скрывался от органов следствия в Азербайджане, откуда 22 декабря 2023 года был доставлен в Петербург.

Во время расследования были выявлены около 200 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ, 42 из них выдворены за пределы России, остальные привлечены к административной ответственности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи на рассмотрение суда.

Видео: СК РФ