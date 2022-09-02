Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении петербургских авторов шок-контента

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении петербургских блогеров из страны ближнего зарубежья, которые занимаются съемкой шок-контента и избивают случайных прохожих. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 15 октября.
О злоумышленниках СК узнал из публикаций в социальных сетях.
Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад.
Пресс-служба СК РФ
Полиция Петербурга начала проверку по данному факту.
Ранее на Piter.TV: суд Петербурга дал условный срок мужчинам, избившим петербуржца.
Фото: Piter.TV
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