Бастрыкин проверит нападение на 15-летнего подростка в Петербурге

Подозреваемые в совершении этого преступления задержаны. Ими оказались трое гимназистов в возрасте 14-15 лет.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе проверки по факту нападения на 15-летнего подростка в Василеостровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 31 марта.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. представить доклад о ходе проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 28 марта в полицию обратилась женщина и рассказала, что накануне в парадной дома 1 по Новосмоленской набережной двое неизвестных в балаклавах, применив физическую силу, схватили ее 15-летнего сына, ученика 9 класса, и посадили в припаркованный у здания автомобиль. В машине злоумышленники приставили к телу подростка неустановленный предмет и включили аудиозапись, в которой говорились, что школьник в марте 2024 года выиграл в букмекерской конторе 1 050 000 рублей и должен эти деньги со своего аккаунта перевести на криптокошелек. После отправки суммы мальчика отпустили.

Днем 29 марта у дома 48к3 по Наличной улице оперативники уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержали трех гимназистов в возрасте 14-15 лет. Подростков доставили в отдел полиции, опросили и передали родителям.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на юриста.

Фото: Piter.TV