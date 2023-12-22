В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на юриста

Он под угрозой пневматического пистолета пытался похитить из салона автомобиля ноутбук с сумкой.

В Петербурге полицейскими задержан подозреваемый в разбойном нападении на юриста. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Красносельского района 11 марта обратилась 43-летняя женщина-юрист, которая сообщила, что у дома 56 по улице Маршала Захарова на нее было совершено разбойное нападение. Полицейскими было установлено, что около 14:30 неизвестный, сел на правое заднее пассажирское сидение BMW и под угрозой пневматического пистолета пытался похитить из салона ноутбук с сумкой, но был задержан мимо проходящим прохожим.

После этого злоумышленник произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону 68-летнего прохожего и, ничего не похитив, скрылся с места происшествия. В результате стрельбы никто не пострадал.

Спустя несколько часов у дома 33 по улице Маршала Захарова полицейскими по подозрению в совершении данного преступления задержан 39-летний неработающий петербуржец. У него изъяты пневматический пистолет и нож. Подозреваемый уже имеет несколько судимостей, в том числе за убийство

Также правоохранители задержали юных грабителей, напавших на магазин на проспекте Науки.

Фото: Piter.tv