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В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на юриста
Сегодня, 10:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на юриста

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Он под угрозой пневматического пистолета пытался похитить из салона автомобиля ноутбук с сумкой.

В Петербурге полицейскими задержан подозреваемый в разбойном нападении на юриста. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Красносельского района 11 марта обратилась 43-летняя женщина-юрист, которая сообщила, что у дома 56 по улице Маршала Захарова на нее было совершено разбойное нападение. Полицейскими было установлено, что около 14:30 неизвестный, сел на правое заднее пассажирское сидение BMW и под угрозой пневматического пистолета пытался похитить из салона ноутбук с сумкой, но был задержан мимо проходящим прохожим.

После этого злоумышленник произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону 68-летнего прохожего и, ничего не похитив, скрылся с места происшествия. В результате стрельбы никто не пострадал.

Спустя несколько часов у дома 33 по улице  Маршала Захарова полицейскими по подозрению в совершении данного преступления задержан 39-летний неработающий петербуржец. У него изъяты пневматический пистолет и нож. Подозреваемый уже имеет несколько судимостей, в том числе за убийство

Также правоохранители задержали юных грабителей, напавших на магазин на проспекте Науки.

Фото: Piter.tv

Теги: нападение, разбой, юрист
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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