В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на юриста

В Петербурге полицейскими задержан подозреваемый в разбойном нападении на юриста. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
В полицию Красносельского района 11 марта обратилась 43-летняя женщина-юрист, которая сообщила, что у дома 56 по улице Маршала Захарова на нее было совершено разбойное нападение. Полицейскими было установлено, что около 14:30 неизвестный, сел на правое заднее пассажирское сидение BMW и под угрозой пневматического пистолета пытался похитить из салона ноутбук с сумкой, но был задержан мимо проходящим прохожим.
После этого злоумышленник произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону 68-летнего прохожего и, ничего не похитив, скрылся с места происшествия. В результате стрельбы никто не пострадал.
Спустя несколько часов у дома 33 по улице Маршала Захарова полицейскими по подозрению в совершении данного преступления задержан 39-летний неработающий петербуржец. У него изъяты пневматический пистолет и нож. Подозреваемый уже имеет несколько судимостей, в том числе за убийство
Также правоохранители задержали юных грабителей, напавших на магазин на проспекте Науки.
Фото: Piter.tv
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