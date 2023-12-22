Правоохранители задержали юных грабителей, напавших на магазин на проспекте Науки

На мальчиков завели уголовное дело по статье "Грабеж".

Полицейские задержали грабителей, которые напали на продовольственный магазин на проспекте Науки. На улице Комсомола у дома № 17 поймали трех молодых людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербурга.

В ночь на 25 февраля к стражам порядка обратилась 43-летняя кассир. Она рассказала об ограблении магазина. По словам женщины, трое злоумышленников похитили товар на 14,3 тыс. рублей и убежали.

Накануне, 11 марта, правоохранители нашли воришек. Подозреваемыми стали 17-летние юноши. На них завели уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее мы писали, что в Петербурге полицейские применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя.

Фото: Telegram / Петербургская полиция