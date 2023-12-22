В Петербурге полицейские применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя

При задержании 29-летний житель города Ломоносов оказывал сопротивление полицейским, к нему была применена физическая сила и спецсредства.

Сотрудники ДПС Кировского района Петербурга применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе патрулирования в рамках профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель" у дома 147 корпус 2 по улице Народного Ополчения нарядом ДПС был замечен автомобиль Skoda Octavia, водитель которого проигнорировал требование полицейских об остановке и продолжил движение. Было организовано преследование иномарки. Водитель, пытаясь скрыться от полицейских, во время движения неоднократно создавал аварийные ситуации на дороге.

На пересечении проспекта Ветеранов и улицы Авангардной полицейскими было применено табельное оружие. У дома 151 корпус 1 по проспекту Ветеранов водитель Шкоды столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, двигавшимся в попутном направлении, после чего был задержан полицейскими. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения. При задержании 29-летний житель города Ломоносов оказывал сопротивление полицейским, к нему была применена физическая сила и спецсредства.

При освидетельствовании задержанного тест показал наличие в его крови алкоголя. В отношении автомобилиста составлены пять административных протоколов.

Ранее в Ленобласти полицейским пришлось применить оружие для остановки пьяного водителям.

Фото: Piter.tv