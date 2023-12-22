В Ленобласти полицейским пришлось применить оружие для остановки пьяного водителям

Пытаясь скрыться от полицейских, водитель иномарки во время движения неоднократно создавал аварийные ситуации на дороге.

Сотрудники полиции Тосненского района применили табельное оружие для задержания нарушителя ПДД. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе патрулирования на 667 км автодороги М-10 "Россия" в Тосненском районе нарядом ДПС был замечен автомобиль Chery Tiggo 7 Pro, вызвавший подозрение. Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение.

Было организовано преследование автомобиля. Пытаясь скрыться от полицейских, водитель иномарки во время движения неоднократно создавал аварийные ситуации на дороге.

В ходе преследования полицейские применили табельное оружие для остановки автомобиля, на 2 километре автодороги "Подъезд к г. Колпино" нарушитель был остановлен. В автомобиле находился 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья с признаками опьянения, а также его 32-летний соотечественник, не состоящие на миграционном учете.

Мужчины доставлены в отдел полиции. В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях. Автомобилист арестован Тосненским районным судом на 15 суток.

Ранее похожая ситуация произошла на территории деревни Бор Всеволожского района.

Видео: МВД