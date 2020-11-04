В Ленобласти полицейские с применением оружия задержали нетрезвого водителя

У мужчины имелись внешние признаки опьянения, однако от процедуры освидетельствования он отказался.

В Ленинградской области на территории деревни Бор Всеволожского района в ночное время нарядом ГИБДД была предпринята попытка остановить автомобиль Citroën Jumper. Однако водитель требования сотрудников полиции об остановке не выполнил и, увеличив скорость, попытался скрыться. Полицейскими было организовано преследование нарушителя.

Как рассказали в пресс-службе МВД, уходя от погони, водитель грубо нарушал ПДД, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Кроме того, автомобилист спровоцировал аварию, совершив столкновение с патрульным автомобилем, после чего продолжил движение. В результате ДТП сотрудники полиции не пострадали, техника получила незначительные повреждения.

Для остановки машины инспекторы применили табельное оружие, после этого иномарку удалось остановить. Водитель задержан, мм оказался 22-летний житель деревни Разметелево Всеволожского района. У мужчины имелись внешние признаки опьянения, однако от процедуры освидетельствования он отказался.

Нарушителя доставили в отдел полиции. Продолжается проведение проверочных мероприятий.

Ранее полиции дважды пришлось применять оружие для задержания ещё одного нетрезвого водителя из Ленобласти.

Видео: МВД