Полиции дважды пришлось применять оружие для задержания нетрезвого водителя из Ленобласти

Первый раз водитель спровоцировал аварию с патрульным автомобилем и смог скрыться.

В Ленинградской области полицейским пришлось применять табельное оружие для задержания нетрезвого водителя. Подробности погони рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В час ночи 12 ноября у дома 10 по Гатчинской улице города Коммунар инспекторы ГИБДД попытались остановить автомобиль Volvo Х70. Водитель проигнорировал данное требование и прибавил скорость. Полицейскими было организованно преследование нарушителя, на требования об остановке водитель не реагировал. Инспекторы были вынуждены применить оружие, но несмотря на повреждения шин, автомобиль ехал дальше.

У дома 15 по Первомайской улице водитель иномарки резко затормозил, спровоцировав столкновение с патрульным автомобилем, после чего с места происшествия скрылся. Из-за полученных повреждений дальнейшее преследование стало невозможным.

Как оказалось позднее, в Volvo также находилась 42-летняя жительница города Коммунар, близкая знакомая нарушителя. Во время погони она получила касательное легкое ранение в руку, обратилась в медучреждение, откуда после перевязки её отпустили домой. Правоохранителям она рассказала, что в тот вечер она приняла приглашение знакомого "покататься по городу". Женщина также отметила, что водитель был в сильном алкогольном опьянении.

Поздно вечером 12 ноября в ходе патрулирования разыскиваемый автомобиль был обнаружен в Пушкинском районе у дома 4 по Фильтровскому шоссе. Полицейские вновь предприняли попытку его остановить, однако водитель снова попытался скрыться. В этот раз инспекторам снова пришлось стрелять по колёсам автомобиля. Водитель иномарки в этот раз тоже решил скрыться от полицейских, спровоцировав аварию, однако уйти не успел – его автомобиль был блокирован и остановлен.

Водитель Volvo Х70, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, был задержан. Им оказался 43-летний ранее неоднократно судимый житель деревни Ляды Гатчинского района Ленинградской области.

Нарушителя доставили в отдел полиции. Он привлечен к административной ответственности.

В октябре в Петербурге был задержан ещё один водитель, устроивший ДТП при попытке скрыться от полицейских.

Видео: МВД