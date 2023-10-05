В Петербурге задержан водитель, устроивший ДТП при попытке скрыться от полицейских

По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, однако от прохождения медосвидетельствования он отказался.

В Красносельском районе задержан водитель, устроивший ДТП при попытке скрыться от полицейских. О подробностях погони сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

На проспекте Ленина 5 октября нарядом патрульно-постовой службы полиции Красносельского района был обнаружен белый Mercedes, который странно перестраивался из ряда в ряд и создавал своими действиями угрозу для других водителей. Полицейскими была предпринята попытка остановки иномарки, однако водитель увеличил скорость и попытался скрыться.

У дома 135 по Ленинскому проспекту водитель не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet . Девушка-водитель не пострадала, а беглец на месте происшествия был задержан полицейскими.

За рулем находился 45-летний уроженец ближнего зарубежья, проживающий в Красном Селе, по внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, однако от прохождения медосвидетельствования он отказался. Водитель был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

В Пушкине утром 5 октября четыре человека пострадали в аварии с автомобилем ГИБДД.

Фото и видео: ВКонтакте/ Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село