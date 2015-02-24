Момент аварии в Пушкине с автомобилем ГИБДД попал на видео

Пострадали четыре человека.

В Пушкине четыре человека пострадали в аварии с автомобилем ГИБДД, стало известно Piter.tv. Также момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

Авария произошла 5 октября в 8:14 на пересечении Магазейной и Школьной улиц, там столкнулись служебный Hyundai Solaris и Mercedes.

В результате ДТП трое сотрудников, находящихся в служебном автомобиле, и женщина-водитель Mercedes доставлены в медицинские учреждения. У всех четверых закрытые черепно-мозговые травмы, у женщины – перелом ключицы.

Утром Ленинский проспект встал в пробку из-за смертельного ДТП.

Видео: Piter.tv