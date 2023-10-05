Ленинский проспект встал в пробку из-за смертельного ДТП

По предварительным данным, в районе дома № 141 на Ленинском проспекте автомобиль насмерть сбил пешехода.

Смертельная авария произошла утром 5 октября на Ленинском проспекте. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, в районе дома № 141 на Ленинском проспекте автомобиль насмерть сбил пешехода. На месте собралась приличная пробка. По словам очевидцев, тело уже убрали с проезжей части, однако, автомобиль ещё затрудняет движеение.

По данным на 10:30, пробка составляет 2,4 километра. Подробности аварии уточняются.

Также трамваи объезжают место ДТП на пересечении Салова и Бухаресткой.

Фото и видео: Мегаполис