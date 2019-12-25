Трамваи объезжают место ДТП на пересечении Салова и Бухаресткой

Внесены изменения в маршруты №№ 25 и 49.

Утром в четверг, 5 октября, у станции метро "Бухаресткая" во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария, временно изменившая движение трамваев. Об этом информирует пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

ДТП зафиксировано на пресечении улицы Салова и Бухарестской улицы, по последней заблокировано движение трамваев. В связи с этим, внесены изменения в маршруты №№ 25 и 49. Первый из них следует от станции метро "Купчино" до Московских ворот, а второй отвезёт пассажиров от станции "Малая Балканская" до проспекта Юрия Гагарина.

Добавим, что пробки образовались и на Ленинском проспекте на подъезде к проспекту Маршала Жукова.

Ранее мы сообщили о том, что после ДТП с каршерингом по КАД растянулась пробка длиной 4 км.

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