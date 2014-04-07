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После ДТП с каршерингом по КАД растянулась пробка длиной 4 км
Сегодня, 12:59
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После ДТП с каршерингом по КАД растянулась пробка длиной 4 км

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Данных о пострадавших в результате аварии не поступало.

В среду, 4 октября, на юго-востоке КАД произошла авария, собравшая огромную пробку. Подробности сообщили очевидцы в социальных сетях.

Происшествие случилось примерно в 10:00 на 49-м км внутреннего кольца в районе Кудрово. По данным пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", там столкнулись 2 легковушки: автомобиль каршеринга Renault Kaptur и Volkswagen. Они заняли первую и вторую полосы движения.

Данных о пострадавших в результате аварии не поступало. В зоне ДТП образовался затор длиной в 4 км.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение по делу о ДТП на КАДе с 4 автомобилями.

Фото:  ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Василий Горелый)

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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