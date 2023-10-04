Прокуратура Петербурга утвердила обвинение по делу о ДТП на КАДе с 4 автомобилями

Водитель, устроивший ДТП на КАД, предстанет перед судом.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего мужчины. Он обвиняется по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в апреле 2023 года обвиняемый у съезда с Дачного проспекта на КАД совершил столкновение с автомобилем "Volkswagen Polo", которой от удара наехал на металлическое силовое ограждение. После чего совершил столкновение с транспортными средствами "МАН 18.413 FLS" и "Chery Tiggo8 Pro".

Водитель первого автомобиля получил тяжкий вред здоровью.

Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что водитель Porsche при съезде с КАД разбился насмерть.

Видео: прокуратура Петербурга