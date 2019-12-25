Водитель Porsche при съезде с КАД разбился насмерть

Автомобилист неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на левое по ходу движения силовое металлическое ограждение.

В Петербурге 34-летний водитель Porsche Boxster погиб при съезде с КАД, не справившись с управлением. Об этом стало известно Piter.tv.

Двигаясь по внешнему кольцу КАД от проспекта Энгельса в сторону Выборгского шоссе, на съезде с КАД к парковке ТЦ "Китай-город" 34-летний автомобилист неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на левое по ходу движения силовое металлическое ограждение.

В результате ДТП водитель Porsche Boxster скончался на месте происшествия. Мужчина в этом году 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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Фото: МВД