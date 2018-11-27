На ЗСД в Mazda прилетел прицеп

На ЗСД прицеп прилетел в нос иномарке. Состояние здоровья водителя легковушки неизвестно.

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге произошла авария с участием автомобиля дорожных служб и легкового автомобиля Mazda. Инцидент произошел перед съездом с платной трассы на набережную реки Екатерингофки, неподалеку от Обводного канала.

Очевидцы рассказали, что дорожная машина с прицепом ехала по трассе, из-под которой летели искры на протяжении минуты. Прицеп качало в разные стороны, но водитель дорожной машины продолжал движение. В результате прицеп оторвало и он влетел в Mazda.

По словам очевидцев, в результате аварии у иномарки сильно повреждена передняя часть. Однако информации о состоянии водителя легковушки не поступало, но известно, что после столкновения в салоне транспортного средства сработали подушки безопасности.

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Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"