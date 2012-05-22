Школьник на мопеде врезался в Toyota и сломал ногу в Ломоносове

В воскресенье, 1 октября, на Ивановской улице в Ломоносове случилась авария, в результате которой пострадал 13-летний мальчик. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что несовершеннолетний двигался от Павловского проспекта в сторону Песочной улицы на мопеде Honda. Школьник неверно выбрал скорость движения и, не справившись с управлением, врезался в стоящий справа по ходу движения на обочине Toyota Rav 4, принадлежащий 28-летнему петербуржцу.
В результате ДТП пострадавший был госпитализирован с закрытым переломом верхней задней кости голени левой ноги со смещением в состоянии средней степени тяжести.
Проверку проводит СО по Петродворцовому району СУ СК РФ по Ленобласти.
Ранее мы сообщили о том, что двое пострадали в столкновении легкового и грузового автомобилей на М-11.
Фото: Piter.TV
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