Школьник на мопеде врезался в Toyota и сломал ногу в Ломоносове

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В воскресенье, 1 октября, на Ивановской улице в Ломоносове случилась авария, в результате которой пострадал 13-летний мальчик. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что несовершеннолетний двигался от Павловского проспекта в сторону Песочной улицы на мопеде Honda. Школьник неверно выбрал скорость движения и, не справившись с управлением, врезался в стоящий справа по ходу движения на обочине Toyota Rav 4, принадлежащий 28-летнему петербуржцу.

В результате ДТП пострадавший был госпитализирован с закрытым переломом верхней задней кости голени левой ноги со смещением в состоянии средней степени тяжести.

Проверку проводит СО по Петродворцовому району СУ СК РФ по Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что двое пострадали в столкновении легкового и грузового автомобилей на М-11.

Фото: Piter.TV