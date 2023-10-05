В результате ДТП в Пушкине пострадали трое полицейских и женщина-водитель

У полицейской машины полностью искорёжена вся передняя часть.

В четверг, 5 сентября, в Пушкине случилось ДТП с Mercedes, патрульной машиной ППС. В результате происшествия пострадали четверо – трое полицейских и женщина за рулём иномарки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на Школьной улице. У полицейской машины полностью искорёжена вся передняя часть. Стражи правопорядка и автоледи за рулём Mercedes госпитализированы с различными травмами.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливается.

Ранее мы сообщили о том, что Ленинский проспект встал в пробку из-за смертельного ДТП.

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