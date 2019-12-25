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После атаки БПЛА поврежден корпус наркологического диспансера в Василеостровском районе
Сегодня, 13:15
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После атаки БПЛА поврежден корпус наркологического диспансера в Василеостровском районе

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Возгорания на объекте не произошло.

В Василеостровском районе Петербурга после атаки беспилотников получило повреждения здание наркологического диспансера. Об этом Piter.tv рассказали местные жители.

Дрон попал на крышу дома на 5-ой линии В.О., сообщили читатели Piter.tv. Там находится Городская наркологическая больница. Местные жители слышали громкий взрыв, а в самом здании больницы видны повреждения. В соседних домах оказались выбиты стекла, в том числе получил повреждения "Дом А.И. Макарова (С.Н. Бернштейн)".

Ранее сообщалось, что в Петербурге один человек погиб при массированной атаке БПЛА врага. Эвакуированные ночью жители возвращаются в свои квартиры, на пострадавших объектах ведутся восстановительные работы.

Фото: Piter.TV

Теги: бпла, василеостровский район, наркологический диспансер
Категории: Эксклюзивы, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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