После атаки БПЛА поврежден корпус наркологического диспансера в Василеостровском районе

Возгорания на объекте не произошло.

В Василеостровском районе Петербурга после атаки беспилотников получило повреждения здание наркологического диспансера. Об этом Piter.tv рассказали местные жители.

Дрон попал на крышу дома на 5-ой линии В.О., сообщили читатели Piter.tv. Там находится Городская наркологическая больница. Местные жители слышали громкий взрыв, а в самом здании больницы видны повреждения. В соседних домах оказались выбиты стекла, в том числе получил повреждения "Дом А.И. Макарова (С.Н. Бернштейн)".

Ранее сообщалось, что в Петербурге один человек погиб при массированной атаке БПЛА врага. Эвакуированные ночью жители возвращаются в свои квартиры, на пострадавших объектах ведутся восстановительные работы.

Фото: Piter.TV