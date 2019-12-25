В Петербурге один человек погиб при массированной атаке БПЛА врага

В Санкт-Петербурге после атаки погиб 1 человек, еще 5 пострадали и находятся в больницах. Об этом ранее сообщил губернатор города Александр Беглов.
По его данным, повреждены 12 многоквартирных и 2 частных дома. Эвакуированные ночью жители возвращаются в свои квартиры, на пострадавших объектах ведутся восстановительные работы.
Подразделения МЧС продолжают ликвидировать пожары на территории "Петербургского нефтяного терминала", нефтебазы "Ручьи" и промышленных складов в Колпинском районе. Оперативный штаб продолжает работу.
Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.
Фото: Piter.TV
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