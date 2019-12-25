Суд Петербурга дал условный срок мужчинам, избившим петербуржца

Петербургский суд рассмотрел дело двух хулиганов, которые избили мужчину у торгового центра на Ленинском проспекте.

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении двух мужчин, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в апреле 2022 года фигуранты находились в торгового центра на Ленинском проспекте. Вдруг между ними и потерпевшим возник конфликт, из-за которого они начали избивать последнего, причинив ему вред здоровью средней тяжести.

Обвиняемые вину признали. Одному мужчину дали 2 года условно с испытательным сроком 2 года, а второму 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Также фигуранта нужно будет выплатить 200 тысяч рублей морального вреда.

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Фото: Piter.TV

