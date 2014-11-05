Житель Петербурга судился с соседями по коммунальной квартире из-за кошки и собаки

Животные короткошерстные. Это приводило к образованию пыли, от которой у истца развивалась бронхиальная астма.

Петербуржец направил иск в Петроградский районный суд к соседям по коммунальной квартире на улице Зверинской, 5, из-за их кошки и собаки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 26 сентября.

Истец потребовал обязать ответчиков зарегистрировать домашних животных в государственном реестре, сделать ветеринарные прививки, получить регистрационные документы и удалить питомцев из жилья.

Кроме того, мужчина указал, что с 31 января 2012 года является долевым собственником квартиры. В таком же статусе семья с животными. Кошка и собака короткошерстные. Это приводило к образованию пыли, от которой у истца развивалась бронхиальная астма.

Ответчики на судебное заседание не пришли. Суд обязал их убрать из квартиры собаку и кошку, взыскал расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей.

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Фото: Piter.TV