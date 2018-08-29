"Самокат" привлечен к административной ответственности Приморским районным судом Петербурга

ООО "Умный ритейл" вменяют ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

Приморский районный суд Петербурга привлек компанию "Самокат" (ООО "Умный ритейл") к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 26 сентября.

Согласно протоколу, 15 сентября с 12:00 до 15:00 был проведен осмотр предприятия на улице Туристской, 35, в рамках выездной проверки. Решение о проверке было издано в связи с массовым отравлением петербуржцев блюдом из "Грин Бокса", о котором стало известно 8 сентября, Приморским районным судом 14 сентября.

На предприятии отсутствуют системы канализации, водоснабжения, контейнеры для мусора и устройства для контроля температуры продукции, сотрудники не соблюдают личную гигиену, помещения (в том числе – склад) содержатся в неудовлетворительном санитарном состоянии.

Суд назначил штраф в размере 20 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV