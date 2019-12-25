Суд оставил в силе штраф "Зениту" за празднование чемпионства

Жалобы поступили от горожан из-за шума, которым сопровождалось торжество.

Горсуд Петербурга оставил без изменений постановления после жалоб, поступивших в связи со штрафом ФК "Зенит" за несанкционированное празднование чемпионства в мае. Об этом пишет Объединённая пресс-служба судов города.

Жалобы поступили от горожан из-за шума, которым сопровождалось торжество. По решению Октябрьского и Дзержинского суда, дело было прекращено. Петроградский суд выписал команде штраф в размере 300 тыс. рублей. Напомним, что административные протоколы в отношении ФК были составлены в июне 2023 года.

Также Горсудом была рассмотрена жалоба на постановление Петроградского районного суда в отношении начальника отдела обеспечения безопасности мероприятий службы безопасности сине-бело-голубых Александра Румянцева и просьбу назначить штраф в размере 60 тыс. рублей. Суд отменил постановление и прекратил производство в связи с истечением сроков давности.

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Фото: Пресс-служба ФК "Зенит"