Из-за возгорания кухни в коммуналке на Миллионной улице эвакуировали 10 человек

В Центральном районе из-за пожара в коммунальной квартире эвакуировали жильцов. Об этом рассказали в МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в четырехкомнатной коммунальной квартире на Миллионной улице, 17, поступило 5 сентября в 13:16. На кухне площадью 3 кв.м горела обстановка на площади 1 кв.м.

В 13:50 пожар ликвидирован силами 15 человек личного состава МЧС. Из опасной зоны эвакуированы 10 человек. Сведения о пострадавших не поступали.

Во время пожара в "двушке" на Брюсовской улице пострадала женщина.

Фото: Piter.tv (архив)