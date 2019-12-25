Петербурженка предстанет перед судом за угрозу убийства соседа по коммуналке

Потерпевший получил повреждения левой половины груди.

Женщина предстанет перед судом за угрозу убийства соседа. Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) в отношении 50-летней местной жительницы.

По версии следствия, 21 ноября 2024 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в коммунальной квартире в доме 11 по Ропшинской улице, в ходе конфликта с соседом высказала в его адрес угрозы убийством. В подтверждение своих слов обвиняемая взяла в руки строительную отвертку, которой стала размахивать перед мужчиной. Потерпевший получил повреждения левой половины груди.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.tv