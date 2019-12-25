Угрозы военкору в Петербурге обернулись уголовным делом

Полицейские возбудили уголовное дело по обращению военкора об угрозах, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
К правоохранителям 10 декабря обратился военкор, проживающий в Северной столице, заявивший, что в мессенджерах ему и членам его семьи поступают угрозы от незнакомцев. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
По информации tg-канала "Mash на Мойке", речь идет о Романе Сапонькове. Неизвестные также угрожают его коллегам.
Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные "заминировали" за день 80 объектов в Петербурге и Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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