Угрозы военкору в Петербурге обернулись уголовным делом

Речь идет о Романе Сапонькове.

Полицейские возбудили уголовное дело по обращению военкора об угрозах, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 10 декабря обратился военкор, проживающий в Северной столице, заявивший, что в мессенджерах ему и членам его семьи поступают угрозы от незнакомцев. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

По информации tg-канала "Mash на Мойке", речь идет о Романе Сапонькове. Неизвестные также угрожают его коллегам.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные "заминировали" за день 80 объектов в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Piter.TV