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Угрозы военкору в Петербурге обернулись уголовным делом
Сегодня, 8:28
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Угрозы военкору в Петербурге обернулись уголовным делом

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Речь идет о Романе Сапонькове.

Полицейские возбудили уголовное дело по обращению военкора об угрозах, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям 10 декабря обратился военкор, проживающий в Северной столице, заявивший, что в мессенджерах ему и членам его семьи поступают угрозы от незнакомцев. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). 

По информации tg-канала "Mash на Мойке", речь идет о Романе Сапонькове. Неизвестные также угрожают его коллегам. 

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные "заминировали" за день 80 объектов в Петербурге и Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: уголовное дело, угрозы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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