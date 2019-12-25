Во время пожара в "двушке" на Брюсовской улице пострадала женщина

В комнате площадью 10 "квадратов" полыхала обстановка на 3 "квадратах".

В Калининском районе утром 4 сентября произошел квартирный пожар, в котором пострадал человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Брюсовской улице поступила спасателям в 07:43. В комнате площадью 10 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на 3 "квадратах". Огонь потушили к 08:02.

В результате ожоги получила женщина, ее госпитализирована в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу (носит иллюстративный характер)