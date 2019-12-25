  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время пожара в "двушке" на Брюсовской улице пострадала женщина
Сегодня, 10:58
105
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Во время пожара в "двушке" на Брюсовской улице пострадала женщина

0 0

В комнате площадью 10 "квадратов" полыхала обстановка на 3 "квадратах".

В Калининском районе утром 4 сентября произошел квартирный пожар, в котором пострадал человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на Брюсовской улице поступила спасателям в 07:43. В комнате площадью 10 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на 3 "квадратах". Огонь потушили к 08:02. 

В результате ожоги получила женщина, ее госпитализирована в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Ранее мы рассказывали о том, что загоревшаяся стиральная машина в доме на Кораблестроителей вывела на улицу восьмерых жильцов. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу (носит иллюстративный характер) 

Теги: калининский район, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии