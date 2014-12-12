Загоревшаяся стиральная машина в доме на Кораблестроителей вывела на улицу восьмерых жильцов

Предварительно, никто не пострадал.

На Васильевском острове днем 3 сентября произошел квартирный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на улице Кораблестроителей, 23к1, поступила на пульт спасателей в 13:01. В ванной комнате площадью 6 "квадратов" в "двушке" полыхала стиральная машина. Огонь потушили к 14:45.

Из опасной зоны были эвакуированы восемь человек, предварительно, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)