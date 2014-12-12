  1. Главная
Загоревшаяся стиральная машина в доме на Кораблестроителей вывела на улицу восьмерых жильцов
Сегодня, 14:58
Предварительно, никто не пострадал.

На Васильевском острове днем 3 сентября произошел квартирный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на улице Кораблестроителей, 23к1, поступила на пульт спасателей в 13:01. В ванной комнате площадью 6 "квадратов" в "двушке" полыхала стиральная машина. Огонь потушили к 14:45. 

Из опасной зоны были эвакуированы восемь человек, предварительно, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что хозяина горевшей квартиры в Пушкине эвакуировали росгвардейцы и спасатели. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

