Хозяина горевшей квартиры в Пушкине эвакуировали росгвардейцы и спасатели
Сегодня, 14:24
Мужчина смог выбраться из задымленной комнаты на свежий воздух, но оказался отрезан от выхода из помещения.

Росгвардейцы обнаружили возгорание в жилом доме в Пушкине и помогли спасателям эвакуировать жильца квартиры. 

По информации ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, пожар произошел 2 сентября на Петербургском шоссе. Внутри, на балконе, находился 38-летний нетрезвый мужчина. Он смог выбраться из задымленной комнаты на свежий воздух, но оказался отрезан от выхода из помещения. 

Полыхал диван, его быстро потушили. В соседних жилищах никого не было. Владельца квартиры осмотрели, госпитализация ему не потребовалась. Наряд вневедомственной охраны доставил гражданина в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия. 

Ранее на Piter.TV: в доме на Ленинском проспекте произошло возгорание в "трешке". 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

