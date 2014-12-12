Хозяина горевшей квартиры в Пушкине эвакуировали росгвардейцы и спасатели

Мужчина смог выбраться из задымленной комнаты на свежий воздух, но оказался отрезан от выхода из помещения.

Росгвардейцы обнаружили возгорание в жилом доме в Пушкине и помогли спасателям эвакуировать жильца квартиры.

По информации ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, пожар произошел 2 сентября на Петербургском шоссе. Внутри, на балконе, находился 38-летний нетрезвый мужчина. Он смог выбраться из задымленной комнаты на свежий воздух, но оказался отрезан от выхода из помещения.

Полыхал диван, его быстро потушили. В соседних жилищах никого не было. Владельца квартиры осмотрели, госпитализация ему не потребовалась. Наряд вневедомственной охраны доставил гражданина в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

Ранее на Piter.TV: в доме на Ленинском проспекте произошло возгорание в "трешке".

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти