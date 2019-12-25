В доме на Ленинском проспекте произошло возгорание в "трешке"

По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром 3 сентября около 7:21 минуты поступила информация о возгорании в жилом доме № 127 корпус 2 на Ленинском проспекте в Кировском районе. Об этом сообщили представители МЧС РФ по Петербургу.

Огонь охватил обстановку трехкомнатной квартиры площадью 8 кв.м. Спустя 13 минут пламя было успешно потушено сотрудниками экстренных служб.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работали 3 единицы пожарной техники и 15 спасателей.

Фото: Piter.TV