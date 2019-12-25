  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В доме на Ленинском проспекте произошло возгорание в "трешке"
Сегодня, 8:21
191
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В доме на Ленинском проспекте произошло возгорание в "трешке"

0 0

По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром 3 сентября около 7:21 минуты поступила информация о возгорании в жилом доме № 127 корпус 2 на Ленинском проспекте в Кировском районе. Об этом сообщили представители МЧС РФ по Петербургу.

Огонь охватил обстановку трехкомнатной квартиры площадью 8 кв.м. Спустя 13 минут пламя было успешно потушено сотрудниками экстренных служб.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работали 3 единицы пожарной техники и 15 спасателей.

Ранее мы сообщили о том, что пожар охватил помещение цветочного магазина на проспекте Ленина.

Фото:  Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Происшествия, Лента новостей, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии