Пожар охватил помещение цветочного магазина на проспекте Ленина

К 04:30 пожар был полностью ликвидирован, никто не пострадал.

Ночью 20 августа в Красносельском районе Петербурга произошел пожар, о чем проинформировала пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 04:09 утра по указанному адресу: проспект Ленина, дом 53. Установлено, что огонь охватил помещение цветочного магазина площадью около 6 кв.м. Для тушения огня были привлечены 3 единицы специализированной техники и 15 сотрудников МЧС.

К 04:30 пожар был полностью ликвидирован, никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что пожару в Центре социальной реабилитации инвалидов в Пушкине был присвоен номер 1-БИС.

Фото: Piter.TV