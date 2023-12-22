Задержаны подростки, нападавшие на случайных прохожих на Муринской дороге

От их нападений пострадали двое случайных прохожих, встретившихся им на пути.

В Красногвардейском районе Петербурга полицейские задержали троих подростков в возрасте 16-17 лет. От их нападений пострадали двое случайных прохожих, встретившихся им на пути. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оба инцидента произошли утром 26 марта. Первой жертвой агрессивных подростков стал 28-летний житель одного из домов по Муринской дороге, припарковавший свой автомобиль и направлявшийся к своему дому. Молодые люди целенаправленно спровоцировали мужчину на конфликт, в ходе которого втроем избили его. Один из нападавших забрал у пострадавшего шесть тысяч рублей, выпавших вместе с другими вещами из рук мужчины во время потасовки.

Второй жертвой компании стал 33-летний житель соседнего дома, стоявший вместе со своими знакомыми у подъезда. Мужчина даже не успел отреагировать на внезапно проявленную в его адрес агрессию. После произошедшего с многочисленными ушибами и ссадинами он был вынужден обратиться за медицинской помощью в больницу.

Все трое нападавших были оперативно задержаны в этот же день. Как оказалось, двое из них ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за совершенный в начале марта грабеж. Собранные полицией материалы были переданы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Трое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

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Фото и видео: МВД