В Центральном районе Петербурга прошел социальный эксперимент с похищением детей

Дети уходили с незнакомцами в 100% случаев.

В преддверии Международного дня пропавших детей, который отмечается 25 мая, Общественный совет по вопросам семьи и детства при администрации Центрального района Петербурга совместно с волонтерами провёл социальный эксперимент.

С согласия родителей посторонние люди под разными предлогами уводили детей с детских площадок. Кого-то позвали за мороженым, кому-то сказали, что мама ждёт совсем рядом. Дети уходили с незнакомцами в 100% случаев.

Общественный совет уже приступил к разработке программы лекций и тренингов для детей и буклетов с необходимой информацией для родителей.

Проведите беседу со своими детьми. Напомните им основные правила поведения и не оставляйте без присмотра. Общественный совет по вопросам семьи и детства при администрации Центрального района

С начала 2023 года в "ЛизаАлерт" приняли и отработали 3 414 заявок на поиск детей и подростков. Из них 206 – по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В конце прошлого года полицейские задержали петербуржца, который похитил сына бывшей жены. Женщина вела малыша в детский сад. Отец ребенка ударил бывшую жену по лицу, забрал сына и скрылся с места преступления. Добавим, что мужчина был лишен родительских прав.

Видео: Telegram/ Центр. НОВОСТИ