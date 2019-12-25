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Полицейские задержали петербуржца, который похитил сына бывшей жены
Сегодня, 13:53
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Полицейские задержали петербуржца, который похитил сына бывшей жены

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Вместе с мальчиком мужчина скрывался в Железногорске.

Уголовный розыск задержал в Курской области петербуржца, который похитил своего сына у бывшей жены. В ближайшее время мальчика передадут матери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, еще 8 декабря прошлого года 50-летний горожанин напал на экс-супругу на Суздальском проспекте. Женщина вела малыша в детский сад. Отец ребенка ударил бывшую жену по лицу, забрал сына и скрылся с места преступления. Добавим, что мужчина был лишен родительских прав.

Пострадавшая обратилась в полицию. Злоумышленника объявили в розыск. На него завелди уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека).

Накануне, 17 декабря, спустя год,  сотрудниками петербургского управления уголовного розыска разыскиваемый  мужчина был задержан. Мальчика тоже удалось найти. 

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти

Теги: задержание, полиция, похитил ребенка, украл сына у жены
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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