Полицейские задержали петербуржца, который похитил сына бывшей жены

Вместе с мальчиком мужчина скрывался в Железногорске.

Уголовный розыск задержал в Курской области петербуржца, который похитил своего сына у бывшей жены. В ближайшее время мальчика передадут матери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, еще 8 декабря прошлого года 50-летний горожанин напал на экс-супругу на Суздальском проспекте. Женщина вела малыша в детский сад. Отец ребенка ударил бывшую жену по лицу, забрал сына и скрылся с места преступления. Добавим, что мужчина был лишен родительских прав.

Пострадавшая обратилась в полицию. Злоумышленника объявили в розыск. На него завелди уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека).

Накануне, 17 декабря, спустя год, сотрудниками петербургского управления уголовного розыска разыскиваемый мужчина был задержан. Мальчика тоже удалось найти.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти