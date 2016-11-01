В Буграх дагестанец избил мужчину с ребенком на руках

Злоумышленник самостоятельно пришел к полицейским и рассказал о случившемся.

В Буграх в Гаражном проезде агрессивный мужчина напал на петербуржца с ребенком. Инцидент произошел накануне, 27 декабря.

Как стало известно Piter.tv, злоумышленник напал на горожанина во дворе ранним утром. Он несколько раз ударил мужчину, у которого на руках был малыш. Затем дебошир сломал шлагбаум и убежал. Пострадавший написал заявление.

Вечером того же дня в полицейский участок пришел и сам драчун. Им оказался 25-летний уроженец Дагестана, который проживает в Буграх. Он признался в содеянном.

Стражи порядка завели уголовное дело. Они изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Злоумышленника задержали и отправили в изолятор. Причина поведения иностранца уточняется.

По информации из социальных сетей, конфликт начался с ругани между мигрантом и неизвестной женщиной, в которой он применял силу, толкая ее. После этого, другой мужчина, у которого на руках был годовалый ребенок, попытался разобраться в ситуации. Так и началась драка.

Ранее появилось видео драки.

Фото: Pxhere