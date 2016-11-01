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В Буграх дагестанец избил мужчину с ребенком на руках
Сегодня, 9:34
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В Буграх дагестанец избил мужчину с ребенком на руках

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Злоумышленник самостоятельно пришел к полицейским и рассказал о случившемся.

В Буграх в Гаражном проезде агрессивный мужчина напал на петербуржца с ребенком. Инцидент произошел накануне, 27 декабря. 

Как стало известно Piter.tv, злоумышленник напал на горожанина во дворе ранним утром. Он несколько раз ударил мужчину, у которого на руках был малыш. Затем дебошир сломал шлагбаум и убежал. Пострадавший написал заявление.

Вечером того же дня в полицейский участок пришел и сам драчун. Им оказался 25-летний уроженец Дагестана, который проживает в Буграх. Он признался в содеянном.

Стражи порядка завели уголовное дело. Они изъяли записи с камер видеонаблюдения. 

Злоумышленника задержали и отправили в изолятор. Причина поведения иностранца уточняется. 

По информации из социальных сетей, конфликт начался с ругани между мигрантом и неизвестной женщиной, в которой он применял силу, толкая ее. После этого, другой мужчина, у которого на руках был годовалый ребенок, попытался разобраться в ситуации. Так и началась драка. 

Ранее появилось видео драки. 

Фото: Pxhere

Теги: бугры, дагестанец, нападение на мужчину с ребенком, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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