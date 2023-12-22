Подростки, напавшие на пару в саду Сан-Галли, получили условные сроки

Им вменяется ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении двух подростков, избивших молодого человека и девушку в саду Сан-Галли. Им вменяется ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 2 марта.

Фигуранты 26 мая 2022 года, находясь в компании в саду Сан-Галли, напали на горожанина, уточнив, что он принадлежит к ЛГБТ*-сообществу (запрещенная в РФ экстремистская организация), попросили уйти, после чего ударили кулаком в живот. За парня вступилась петербурженка, однако один из фигурантов распылил ей в лицо перцовый баллончик. Подростки продолжили избивать молодого человека.

Обвиняемые догнали парня и у станции метрополитена "Лиговский проспект" ударили его ногой в правый глаз, продолжая угрожать.

Суд назначил наказание первому подростку 3 года условно с испытательным сроком 2,5 года, а второму – 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год.

Ранее мы рассказывали о том, что подросток, который участвовал в избиении человека в саду Сан-Галли, напал еще на одного прохожего.

Фото: Piter.TV

* Признано в РФ экстремистским движением и запрещено.