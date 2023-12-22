В Петербурге нелегальные мигранты избежали выдворения из РФ, отправившись на СВО

Речь идет о гражданах Казахстана и Молдовы.

Двух жителей Петербурга, нарушивших миграционное законодательство РФ, оставили в стране из-за службы в ВС РФ. Об этом 8 апреля сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем tg-канале.

Первый из них, гражданин Казахстана, въехал в РФ 1 января 2020 года через контрольно-пропускной пункт "Внуково". Уже 30 марта того же года мужчина должен был уехать из страны, но этого не произошло, из-за чего он и привлекается к административной ответственности. В процессе горожанин пояснил, что вину признает, в настоящее время оформляет документы для заключения контракта "с целью поступления в добровольном порядке на воинскую службу в ВС РФ". Куйбышевский районный суд Петербурга признал это смягчающим обстоятельством и назначил наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей без выдворения.

Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел заявление гражданина Молдовы. Его в декабре 2023 года привлекли к ответственности с назначением штрафа и административным выдворением. Мужчина обратился в суд с просьбой об отсрочке исполнения постановления суда в части выдворения на период прохождения им военной службы в ВС РФ. Контракт заключен на 1 год. Суд представил отсрочку на 6 месяцев.

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Фото: Piter.TV