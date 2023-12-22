В Петербурге намерены резервировать рабочие места для сирот и ветеранов СВО

В случае, если проект закона одобрят, то петербургские предприятия, в штате которых более 100 человек, будут выделять по два места, в том числе, – для этих категорий горожан.

Депутаты Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга в рамках заседания 20 марта предложили расширить перечень горожан, которым в первую очередь резервируют рабочие места. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В список предлагается включить детей-сирот и ветеранов СВО. В случае, если проект закона одобрят, то петербургские предприятия, в штате которых более 100 человек, будут выделять по два места, в том числе, – для этих категорий горожан.

Кроме того, на заседании ЗакСа обсудили вопрос целевого обучения, а именно – штрафы за уклонение от последующего трудоустройства. Речь идет и о студентах, и о будущих работодателях. Если этот закон примут, то учащихся или организации обяжут возместить в бюджет Петербурга денежные средства, вложенные в обучение.

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Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга