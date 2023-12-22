Названо количество дел о дискредитации ВС РФ в Петербурге

По словам Романа Плугина, "различные силы пытаются дискредитировать органы государственной власти – оправдать русофобию, вызвать рост протестных настроений".

В 2023 году в Петербурге возбудили 100 административных дел по дискредитации ВС РФ. Кроме того, было заведено три уголовных дела, заявил 20 марта руководитель ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин в ходе заседания городского Законодательного Собрания (ЗакСа).

По словам Романа Плугина, "различные силы пытаются дискредитировать органы государственной власти – оправдать русофобию, вызвать рост протестных настроений". Помимо этого, он рассказал, что полицейские при содействии Роскомнадзора закрыли доступ к 117 интернет-ресурсам.

Ранее руководитель ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщил, что в городе наблюдается нехватка участковых. Основными причинами недостатка персонала являются низкие заработные платы и проблемы с жильем.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти