Плугин: нехватка участковых наблюдается в Петербурге

Основными причинами недостатка персонала являются низкие зарплаты и проблемы с жильём.

Процент некомплекта личного состава в МВД Петербурга достиг 14% в течение 2023 года. Такие данные представлены в отчёте руководителя ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина, который выступил на городском законодательном собрании.

Основными причинами недостатка персонала являются низкие зарплаты и проблемы с жильём. Согласно словам Плугина, процент недостатка участковых в Петербурге составляет 34,8%, что означает, что каждый третий участковый и четыре уполномоченных по уголовному розыску отсутствуют. МВД предпринимает шаги для премирования сотрудников и решения проблемы с жильем. Около 2,7 тысячи сотрудников находятся в очереди для получения жилья по программе субсидирования.

Кроме того, каждая седьмая штатная ставка в МВД РФ остаётся незаполненной. Недостаток персонала связан с не конкурентоспособным денежным довольствием сотрудников. В феврале стало известно, что более 200 пенсионеров МВД и их семей могут потерять свои квартиры, полученные во время службы, из-за противоречий советского и российского законодательства. Многие из них начали работу в МВД в 1980-1990-х годах, а квартиры получили уже в начале 2000-х. После ухода на пенсию им отказывают в переводе их квартир в категорию социального найма, как обещалось ранее.

Ранее мы сообщили о том, что почти 11 тыс. нетрезвых водителей задержали в Петербурге за прошлый год.

Фото: Piter.TV